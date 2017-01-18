В Италии произошло третье за день землетрясение магнитудой 5,6

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о третьем за 18 января землетрясении в Италии. Его эпицентр находился в 106 км к северо-востоку от Рима, а магнитуда составила 5,6.

Ранее сообщалось о двух землетрясениях, магнитуда которых составила 5,6 и 5,3. Данных о пострадавших пока не поступало.

- Мы начали проверять территорию, пока к нам никто за помощью не обращался, - цитирует главу Департамента гражданской защиты Италии Фабрицио Курчо ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

По словам Курчо, второй подземный толчок произошел на границе области Лацио в 110 километрах от Рима. Эта же зона подверглась разрушительному землетрясению 24 августа, когда погибли 300 человек.