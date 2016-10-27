В Италии произошло около 60 подземных толчков
За 10 часов в Италии зафиксировано около 60 подземных толчков. Самое мощное землетрясение было магнитудой 5,9 балла. Стихия затронула города центральной части страны.
При обрушении домов пострадали восемь человек. Один пенсионер скончался от инфаркта в городе Толентино. Сильнее всего землетрясение ощущалось в центральных областях Марке и Умбрия. В ряде регионов власти приняли решение об эвакуации больниц и тюрем, в Перудже, Терамо и Терни закрыты школы, сообщает ТАСС.
24 августа текущего года в Италии произошло землетрясение магнитудой 6, в результате которого погибли около 300 человек.
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