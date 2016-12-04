В Италии проходит референдум по конституционной реформе

В Италии проходит народный референдум по конституционной реформе, инициированной правительством Маттео Ренци.

По всей стране открылось более 61 тысячи избирательных участков, на которых должны проголосовать около 47 миллионов граждан республики.

По мнению лидера оппозиционной партии «Лига Севера» Маттео Салвини, граждане проголосуют против реформы. Избирательные участки в Италии закроются в 23.00 по местному времени.

Для признания референдума состоявшимся не требуется достижение определенного процента участников, однако местные эксперты подчеркивают, что от активности избирателей во многом будут зависеть результаты голосования, сообщает «РИА Новости».