В Италии преступника поймали через пять лет поле побега

Итальянские полицейские поймали сицилийца, пять лет назад сбежавшего из-под домашнего ареста.

Мужчина был осужден за незаконное ношение оружие и в соответствии с приговором должен был находиться под арестом в течение двух лет. Однако в 2012 году он сбежал.

Сначала сицилиец скрывался за пределами страны, а затем вернулся в Италию и жил неподалеку от Рима. По версии полиции, мужчина решил, что о нем уже забыли и не будут искать, сообщает «Интерфакс».

Правоохранители ожидали его возвращения. Они установили наблюдение за матерью сицилийца и его бывшей супруги. Именно в доме последней его и задержали. Во время обыска полицейские нашли мужчину прячущимся в шкафу.