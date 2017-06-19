В Италии преступника поймали через пять лет поле побега
Итальянские полицейские поймали сицилийца, пять лет назад сбежавшего из-под домашнего ареста.
Мужчина был осужден за незаконное ношение оружие и в соответствии с приговором должен был находиться под арестом в течение двух лет. Однако в 2012 году он сбежал.
Сначала сицилиец скрывался за пределами страны, а затем вернулся в Италию и жил неподалеку от Рима. По версии полиции, мужчина решил, что о нем уже забыли и не будут искать, сообщает «Интерфакс».
Правоохранители ожидали его возвращения. Они установили наблюдение за матерью сицилийца и его бывшей супруги. Именно в доме последней его и задержали. Во время обыска полицейские нашли мужчину прячущимся в шкафу.
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