В Италии поймали предполагаемого участника нападения на Дом печати в Грозном

Итальянская полиция задержала возможного участника нападения на Дом печати в Грозном в 2014 году. Предполагаемый 38-летний террорист помещен под арест.

Как пишет Газета.ru, мужчине предъявлено обвинение в подстрекательстве к преступлениям и в международном терроризме. Сообщается, что задержанный участвовал на стороне боевиков в боевых действиях в Сирии и приехал в Италию, чтобы завербовать новых людей.

Атака на грозненский Дом печати была совершена в ночь на 4 декабря. В ходе перестрелок с террористами погибли 10 сотрудников правоохранительных органов и еще 20 получили ранения разной степени тяжести.

Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда пообещал выдворить нападавших из Республики и сжечь их дома. 7 декабря неизвестные в масках подожгли четыре дома родственников боевиков, предположительно принимавших участие в захвате Дома печати.