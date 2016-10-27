В Италии один человек пострадал в результате сильного землетрясения

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Италии. В результате сильных подземных толчков пострадали населенные пункты Виссо, Уссита, Кастельанджело-суль-Нера, Камерино, все они находятся в провинции Мачерата.

В селении Виссо один из жителей получил травмы из-за обрушения потолка жилого дома. Известно, что толчки ощущались в четырех областях Италии, а также в крупных городах – Флоренции, Риме, Перудже.

– У нас рухнули многие дома, разрушен даже фасад церкви, сама земля разверзлась. С нашим селением покончено, – цитирует главу города Уссита НСН. В городе Серравалле-дель-Кьенти сравнили происшествие с бомбардировкой.