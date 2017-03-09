В Италии грабители украли бюст Ленина у местных коммунистов

Отделение итальянской Партии коммунистического возрождения в городе Ливорно подверглось ограблению. В числе всего прочего злоумышленники похитили металлический бюст Ленина и навершие знамени с серпом и молотом.

Представители партии попросили налетчиков вернуть указанные предметы, поскольку они представляют большую идейную ценность.

Наряду с этим они пригласили похитителей поучаствовать в мероприятиях партии. «Может, тогда они поймут, что выход из бедности достигается через борьбу для создания общества свободных и равных, как того хотим мы, не через грабеж и ущемление прав ближних», - цитирует РИА «Новости» сообщение коммунистов.