В Италии на 84 году жизни скончался изобретатель «Киндер-сюрприза» Уильям Саличе

В больнице города Павия на севере Италии на 84 году жизни скончался изобретатель шоколадных яиц «Киндер-сюрприз» Уильям Саличе.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итальянские СМИ.

Саличе работал в компании Ferrero с 1960 по 2007 год и был одним из ближайших сподвижников владельца компании, «отца Nutella» Микеле Ферреро. Когда Саличе называли изобретателем яиц «Киндер-сюрприз», он говорил, что придумал их Ферреро, а он был только исполнителем.

Компания Ferrero начала производство шоколадных яиц с сюрпризом в 1974 году.

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