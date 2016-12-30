В Италии на 84 году жизни скончался изобретатель «Киндер-сюрприза» Уильям Саличе

В больнице города Павия на севере Италии на 84 году жизни скончался изобретатель шоколадных яиц «Киндер-сюрприз» Уильям Саличе.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итальянские СМИ.

Саличе работал в компании Ferrero с 1960 по 2007 год и был одним из ближайших сподвижников владельца компании, «отца Nutella» Микеле Ферреро. Когда Саличе называли изобретателем яиц «Киндер-сюрприз», он говорил, что придумал их Ферреро, а он был только исполнителем.

Компания Ferrero начала производство шоколадных яиц с сюрпризом в 1974 году.