В Италии дирижер поплатился работой из-за высказывания о Деде Морозе
В Италии дирижер Джакомо Лоприено лишился работы, после того, как высказался насчет существования Деда Мороза.
Инцидент произошел в Риме, в концертном зале Auditorium, где давали спектакль по мотивам мультфильма «Холодное сердце». Когда представление закончилось, дети подошли к сцене, чтобы встретиться с артистами. В это время дирижер сказал в микрофон, что Деда Мороза на самом деле не существует.
Это высказывание очень расстроило детей и возмутило их родителей. Произошедшее получило широкий резонанс в соцсетях, что и послужило поводом для увольнения Лоприено, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал RailNews24.
Следующая новость СМИ сообщили об авиаударах ВКС РФ по путям поставок нефти ДАИШ
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии