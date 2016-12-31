В Италии дирижер поплатился работой из-за высказывания о Деде Морозе

В Италии дирижер Джакомо Лоприено лишился работы, после того, как высказался насчет существования Деда Мороза.

Инцидент произошел в Риме, в концертном зале Auditorium, где давали спектакль по мотивам мультфильма «Холодное сердце». Когда представление закончилось, дети подошли к сцене, чтобы встретиться с артистами. В это время дирижер сказал в микрофон, что Деда Мороза на самом деле не существует.

Это высказывание очень расстроило детей и возмутило их родителей. Произошедшее получило широкий резонанс в соцсетях, что и послужило поводом для увольнения Лоприено, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал RailNews24.