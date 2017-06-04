В Италии 600 человек пострадали в давке при просмотре Лиги чемпионов

Около 600 фанатов пострадали в давке на площади Сан-Карло в Турине в ходе просмотра финала Лиги чемпионов, в котором сражались местный «Ювентус» и мадридский «Реал».

Как пишет РИА Новости, по итогам встречи местный футбольный клуб проиграл со счетом 1:4. На площади за игрой команд следили более 20 тысяч болельщиков. После третьего гола соперников фанаты взорвали несколько петард, началась давка. По другой версии, причиной паники и массовой давки стало падение металлических ворот на тротуар.

Сообщается, что 10 человек находятся в очень тяжелом состоянии. Число пострадавших в результате происшествия также может возрасти.

В мае 1985 во время матча между «Ювентусом» и «Ливерпулем» в Турине на стадионе «Эйзель» обрушилась стена одной из трибун. В результате инцидента погибли 39 человек.