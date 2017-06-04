В Италии 600 человек пострадали в давке при просмотре Лиги чемпионов

Около 600 фанатов пострадали в давке на площади Сан-Карло в Турине в ходе просмотра финала Лиги чемпионов, в котором сражались местный «Ювентус» и мадридский «Реал».

Как пишет РИА Новости, по итогам встречи местный футбольный клуб проиграл со счетом 1:4. На площади за игрой команд следили более 20 тысяч болельщиков. После третьего гола соперников фанаты взорвали несколько петард, началась давка. По другой версии, причиной паники и массовой давки стало падение металлических ворот на тротуар.

Сообщается, что 10 человек находятся в очень тяжелом состоянии. Число пострадавших в результате происшествия также может возрасти.

В мае 1985 во время матча между «Ювентусом» и «Ливерпулем» в Турине на стадионе «Эйзель» обрушилась стена одной из трибун. В результате инцидента погибли 39 человек.

Новости по теме
Теги:
Места: Европа
Следующая новость Шесть человек погибли в результате ночного теракта в Лондоне

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО