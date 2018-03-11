Под Истрой бездомные собаки насмерть загрызли мужчину

Под Истрой бродячие собаки напали на прохожих, от укусов животных мужчина скончался на месте, женщина с травмами была госпитализирована, сообщили в ГСУ СК по Московской области.

«Следственный отдел по городу Истре ГСУ СК России по Московской области проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины с рваными ранами, характерными при укусах собак… Кроме того, в местную больницу с аналогичными ранами поступила женщина. Предположительно те же собаки причинили ей укушенные раны», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что тело мужчины было найдено 11 марта в поселке Курсаково Истринского района. На теле погибшего обнаружены рваные раны, характерные при укусах собак, передает «РИА Новости».

14 ноября 2017 года в квартире в Мытищах трехлетнюю девочку искусали собаки.

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События: происшествия
Организации: СКР
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