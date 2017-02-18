Два истребителя перехватили самолет над резиденцией Дональда Трампа

Два истребителя F-15 были задействованы, чтобы перехватить самолет, пролетавший над зимней резиденцией президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич. Военный перехват был организован из-за того, что пилот воздушного судна не отвечал на запросы диспетчера.

Инцидент произошел накануне в одном из округов штата Флорида. Жители курортного Палм-Бич испугались громкого гула, издаваемого истребителями на сверхзвуковой скорости.

В заявлении командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) говорится: «Цель военного перехвата — вынудить неопознанный самолет восстановить связь с местными диспетчерами Федерального управления гражданской авиации и заставить пилота проследовать их инструкциям для совершения безопасной посадки и принятия дальнейших мер».

Власти США расследуют инцидент, когда неизвестный самолет сблизился с Boeing-747 президента США в феврале 2017 года, - рассказывает «Росбалт».

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