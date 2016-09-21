Истребители ВВС Японии отправили на перехват российских самолетов

Японские истребители направили на перехват двух российских дальних противолодочных самолетов Ту-142, говорится в заявлении штаба сил самообороны Японии. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным японского ведомства, самолеты ВКС РФ совершили полет над Японским морем с юга на север вдоль побережья островов Хонсю и Хоккайдо, а затем повернули на 360 градусов и снова прошли по похожему маршруту.

Российские самолеты не нарушили воздушное пространство Японии.

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