Истребители ВВС Японии отправили на перехват российских самолетов
Японские истребители направили на перехват двух российских дальних противолодочных самолетов Ту-142, говорится в заявлении штаба сил самообороны Японии. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным японского ведомства, самолеты ВКС РФ совершили полет над Японским морем с юга на север вдоль побережья островов Хонсю и Хоккайдо, а затем повернули на 360 градусов и снова прошли по похожему маршруту.
Российские самолеты не нарушили воздушное пространство Японии.
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