Истребители с «Адмирала Кузнецова» нанесли серьезный урон боевикам в Сирии
Палубные истребители Су-33 российского авианосца «Адмирал Кузнецов» нанесли удар по боевикам группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).
По словам официального представители Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, в ходе атаки было уничтожено крупное бандформирование группировки, передает ТАСС.
В частности, по разведканалам подтверждена гибель не менее 30 боевиков, а также нескольких известных полевых командиров. Один из них отвечал за объединение резервов группировки в сирийских провинциях Алеппо и Хама, а также за планирование и проведение наступления террористов на Алеппо, отметил Конашенков.
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