30 истребителей МиГ-35 до 2020 года поступят на вооружение в Минобороны РФ
Президент РФ Владимир Путин высоко оценил представленный ему российской самолетостроительной корпорацией «МиГ» новый истребитель МиГ-35, назвав хорошими перспективы продажи самолета за рубеж.
Самолет также презентован потенциальным иностранным заказчикам.
МиГ-35 призван заменить весь парк легкой истребительной авиации России и стать одной из основных экспортных моделей, - сообщает RT.
До 2020 года Воздушно-космические войска РФ должны пополниться 30 машинами, а в общей сложности Минобороны закупит около 170 истребителей.
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