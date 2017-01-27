30 истребителей МиГ-35 до 2020 года поступят на вооружение в Минобороны РФ

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил представленный ему российской самолетостроительной корпорацией «МиГ» новый истребитель МиГ-35, назвав хорошими перспективы продажи самолета за рубеж.

Самолет также презентован потенциальным иностранным заказчикам.

МиГ-35 призван заменить весь парк легкой истребительной авиации России и стать одной из основных экспортных моделей, - сообщает RT.

До 2020 года Воздушно-космические войска РФ должны пополниться 30 машинами, а в общей сложности Минобороны закупит около 170 истребителей.