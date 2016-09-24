Истребитель США загорелся во время учений

Во время тренировочного полета в штате Айдахо (США) загорелся многоцелевой американский истребитель пятого поколения F-35A. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Инцидент произошел на базе ВВС Mountain Home, сообщает ТАСС. Военные США отмечают, что возгорание было оперативно ликвидировано. Причины происшествия выясняются, проводится проверка.

– Пилоту пришлось покинуть самолет во время запуска двигателя из-за пожара, возникшего в хвостовой части, – рассказали в ВВС США.