Истребитель Т-50 получит новый двигатель до конца года

Первый полет российского истребителя пятого поколения Т-50 с новым двигателем запланирован на четвертый квартал текущего года.

В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) заявили, что создание нового двигателя продвигается в полном соответствии с запланированными сроками.

Самый первый полет Т-50 состоялся ее в 2010 году, а его презентация прошла на МАКС-2011, сообщают «Народные новости».