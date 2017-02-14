Истребитель Т-50 получит новый двигатель до конца года
Первый полет российского истребителя пятого поколения Т-50 с новым двигателем запланирован на четвертый квартал текущего года.
В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) заявили, что создание нового двигателя продвигается в полном соответствии с запланированными сроками.
Самый первый полет Т-50 состоялся ее в 2010 году, а его презентация прошла на МАКС-2011, сообщают «Народные новости».
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