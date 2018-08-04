В Истре заложили камень на месте строительства новой сыроварни

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заложил камень на месте строительства будущей сыроварни в Истре.

Подмосковье занимает пятое место в России по производству сыра, уступая лишь Алтайскому краю. «На сыр хороший спрос - это импортозамещение… Вот благодаря фермерам, энтузиастам-сыроварам у нас есть самые разные сорта сыра и, самое главное, развитие есть», - сказал губернатор на открытии сырного фестиваля в Истре.

На мероприятии состоится вручение ежегодной престижной премии отрасли – «Лучший сыр России». В нем примут участие12 категорий сыров, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Оценивать продукцию будут российские и зарубежные эксперты.

В 2017 году власти Подмосковья выделили грант в размере 60 млн рублей на поддержку производителей сыра.

Новости по теме
Теги:
События: экономика
Следующая новость Штаты сообщили о тайном предложении России по Сирии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО