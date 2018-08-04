В Истре заложили камень на месте строительства новой сыроварни

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заложил камень на месте строительства будущей сыроварни в Истре.

Подмосковье занимает пятое место в России по производству сыра, уступая лишь Алтайскому краю. «На сыр хороший спрос - это импортозамещение… Вот благодаря фермерам, энтузиастам-сыроварам у нас есть самые разные сорта сыра и, самое главное, развитие есть», - сказал губернатор на открытии сырного фестиваля в Истре.

На мероприятии состоится вручение ежегодной престижной премии отрасли – «Лучший сыр России». В нем примут участие12 категорий сыров, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Оценивать продукцию будут российские и зарубежные эксперты.

В 2017 году власти Подмосковья выделили грант в размере 60 млн рублей на поддержку производителей сыра.