В Истре боятся «опасных» каруселей

Парк аттракционов, на котором не пристегивают детей во время катаний, вызвал волну жалоб от жителей подмосковного города Истра.

Жительница Истры Елена Агеева разместила в паблике «Подслушано Истра» Вконтакте гневный пост, в котором обращает внимание граждан на то, что маленькие дети, около трех лет, катаются одни и не пристегнутые, сообщает «Подмосковье сегодня». По ее словам, на ее вопросы ответили, что «мамам вход запрещен и дети сами отстегиваются».

Также есть подозрение, что карусели работают без лицензии. В администрации города ответили, что парк аттракционов проверят соответствующие органы.

По словам заместителя руководителя администрации городского округа Истра, аттракционы установлены на территории, принадлежащей ООО «РИК». Информация с просьбой проверить работу аттракционов передана в Ростехнадзор.

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