История с пропавшей дочкой Сердюкова получила продолжение
Заявление в московскую полицию о пропаже дочери экс-министра обороны Анатолия Сердюкова не поступало. Ранее сообщалось, что 13-летняя дочь бывшего министра обороны от второго брака якобы сбежала из дома вместе с 16-летней подругой.
СМИ писали, что подростков разыскивают по всей Москве, к поиску подключились сотрудники ФСБ, а следователи планируют возбудить уголовное дело по статье "Убийство".
В силовых структурах РИА Новости сообщили, что заявлений о пропаже дочери Сердюкова в полицию Москвы не поступало. Позже появилась информация о том, что девушка нашлась и находится дома.
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