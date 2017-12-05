Истории объединяли людей до появления религий

Истории, которыми обменивались представители разных доисторических племен при встречах, объединяли людей до появления религий.

По словам Андреа Мильяно из университетского колледжа Лондона, в религиях охотников-собирателей нет богов-морализаторов, однако они очень активно помогали друг другу и участвовали в коллективной жизни их племен, поэтому их истории были своеобразными предшественниками более сложных мифов, включающих в себя высокоморальных богов, характерных для народов, у которых уже появилось сельское хозяйство.

Таким образом, религия могла возникнуть и закрепиться в группах людей по простым эволюционным причинам – вера в сверхъестественные силы и то, что они могут наказывать провинившихся. При этом, религии и связанные с ними моральные нормы появились около 13-15 тысяч лет назад, поэтому древние люди должны были использовать какие-то другие формы налаживания контактов и укрепления доверия друг к другу, сообщает «РИА Новости».