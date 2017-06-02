Исторические здания Москвы уцелеют при реновации

Реализация программы реновации не повлечет за собой снос зданий, представляющих историко-культурную ценность.

Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов пояснил НСН, что такие дома будут расселять, а затем отдельно решать вопрос об их дальнейшем использовании.

Он отметил, что в предварительный список по программе реновации включены преимущественно типовые малоэтажные дома, построенные в 30-50-х годах, а также здания, которые не представляют историко-культурной ценности и не играют градоформирующей роли.

Голосование жителей домов, включенных в список, продлится до 15 июня. Ранее сообщалось, что к настоящему времени свою волю выразили примерно 50% из них.