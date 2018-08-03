Историческая Москва предлагает коммерсантам новые площади

Департамент города Москвы по конкурентной политике предлагает на аукционной основе новые коммерческие площади в центре столицы.

На открытые конкурсы выставлены пять лотов, в зданиях, являющихся объектами культурного наследия.

В частности, на продажу через открытый конкурс выставлен лот площадью 100 квадратных метров (семь комнат на 6 этаже) по адресу: улица Большая Никитская, 22/2. В этом доме в 1905 году располагалась редакция большевистской газеты «Вперед».

Объявлен открытый конкурс по продаже объекта площадью 162,2 (семь помещений на 5 этаже) по адресу: улица Тверская,12, стр.2. В этом доме, бывшем здании Центропечати, в 1921 году проведена запись речей Ленина «О продовольственном налоге», «О концессиях и о развитии капитализма», «О потребительской и промысловой кооперации».

На открытый конкурс выставлен объект площадью 20 квадратных метров по адресу: улица Тверская, д.15. Здание, в котором расположен объект, включено в государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Здесь жили выдающиеся государственные деятели, военачальники, деятели науки и искусства.

На экспозиции находится лот, расположенный в Доходном доме К.К. Мазинга, площадью 34,4 квадратных метра (семь помещений на первом этаже и антресоли) по адресу: Малый Знаменский переулок, 7/10, стр.2.

Также на экспозиции находится подвальное помещение площадью 16 квадратных метров, расположенное в кооперативном жилом доме архитекторов и строителей, по адресу: Малый Лёвшинский переулок, 14/9, стр.2 и несколько других предложений, сообщает «НСН».

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