Источник рассказал подробности похищения российских военных в Крыму

Сотрудники СБУ похитили российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова на автомобильном пропуске «Джанкой», выманив их на украинскую территорию для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в украинских вузах. Источник «Интерфакса» рассказал, что инцидент произошел 20 ноября.

- Сразу после выхода Максима Одинцова и Александра Баранова за пределы РФ, военнослужащие были задержаны представителями СБУ и вывезены в Николаевскую область Украины, - сказал собеседник агентства.

Ранее Минобороны РФ заявило о похищении двух российских военнослужащих в Крыму. В российском ведомстве отметили, что украинские спецслужбы намерены сфабриковать против российских военных уголовное дело о якобы совершенных ими преступлениях против Украины. В свою очередь в службе безопасности Украины заявили, что задержали на границе с Крымом двух дезертиров, которые в 2014 году перешли служить в российскую армию.

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