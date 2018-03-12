Испытания корабля для полета на Марс начнутся через год

Испытания первого межпланетного корабля компании SpaceX начнутся в следующем году. Об этом заявил глава компании Илон Маск.

По его словам, в свой первый краткий полет корабль отправится уже в первой половине 2019 года. При этом Маск выразил надежду на поддержку проекта общественностью, а также предпринимателями.

Маск добавил, что строительство корабля станет для других стран своего рода наглядным примером и призывом к реализации аналогичных проектов, передает Ura.ru со ссылкой на СМИ.