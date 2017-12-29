В США испытали двигатель с напечатанными на принтере деталями

Авиадвигатель, 12 деталей которого были изготовлены на 3D-принтере, успешно прошел первые испытания.

При печати комплектующих использовался титановый сплав. Благодаря им удалось заменить более 800 деталей и снизить общий вес двигателя на 45 килограммов.

В ходе испытаний, все показатели двигателя фиксировались специальными датчиками. Эта информация позволит изучать воздействие на мотор различных факторов с помощью виртуальной модели, что в разы сократит сроки проверок.

Агрегат разработан американской компанией GE Aviation. По словам руководителя проекта, двигателю предстоит пройти еще ряд тестов и сертификацию, сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал 3Dprint.