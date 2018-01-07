В исправительной колонии под Якутском произошел крупный пожар

В исправительной колонии строгого режима № 7 под Якутском в помещении для хранения вещей осужденных произошел пожар.

О происшествии сообщили в региональном УФСИН. 124 заключенных были переведены в другое здание.

В настоящее время принимаются меры для предотвращения повторного возгорания, передает телеканал «360». «Факт пожара подтверждаем, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты колонии и города, проводится разбор и проливка конструкций», - сообщили в УФСИН по республике Саха.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке.

Ранее из колонии-поселения в Саратовской области сбежал заключенный и убил многодетную мать.