В исправительной колонии под Якутском произошел крупный пожар
В исправительной колонии строгого режима № 7 под Якутском в помещении для хранения вещей осужденных произошел пожар.
О происшествии сообщили в региональном УФСИН. 124 заключенных были переведены в другое здание.
В настоящее время принимаются меры для предотвращения повторного возгорания, передает телеканал «360». «Факт пожара подтверждаем, пострадавших нет. На месте работают пожарные расчеты колонии и города, проводится разбор и проливка конструкций», - сообщили в УФСИН по республике Саха.
По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке.
Ранее из колонии-поселения в Саратовской области сбежал заключенный и убил многодетную мать.
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