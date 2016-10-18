Использованный Джастином Бибером стакан уйдет с аукциона за 66 тысяч фунтов

Стакан, из которого пил канадский эстрадный певец Джастин Бибер во время своих гастролей по Великобритании, выставлен на продажу на аукционе eBay.

Владельцы забегаловки Kings Oak, в которой звездный артист пил молоко за обедом в перерыве между концертами, оценили стакан в 10 фунтов стерлингов (примерно 800 рублей), однако борьба за этот лот развернулась такая, что его стоимость в считанные часы выросла до космических сумм, - сообщает Life.ru.

С начала продаж стоимость стакана поднялась до 66 тысяч фунтов стерлингов (примерно 5 миллионов рублей).

Предприимчивые официанты, заявившие, что не мыли посуду после того, как ее использовал Бибер, не ожидали столь ошеломляющего успеха и клятвенно пообещали все вырученные деньги истратить на благотворительность.

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