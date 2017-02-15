США использовали в Сирии боеприпасы с обедненным ураном

В центральном командовании ВС США подтвердили, что в Сирии использовались специальные боеприпасы с обедненным ураном.

По данным интернет-издания «Народные новости», официальный представитель американского командования Джош Джакс согласился, что подобные боеприпасы были применены шестнадцатого и двадцать второго ноября, входе атак на позиции террористов «Исламского государства» (запрещена в РФ).

Кроме того, в Дамаске снова велись бои между правительственными войсками Сирии и террористами организации «Джехбат ан-Нусра» (запрещена в РФ).