Исполнявшая приседания на фоне гробов иркутский депутат извинилась перед страной

Анастасия Мякина извинилась перед россиянами за скандальное видео, на котором она запечатлена приседающей на фоне венков и гробов в бюро ритуальных услуг.

- Уважаемый Владимир Владимирович. Мои коллеги, соратники, россияне. Я приношу вам глубочайшие извинения, если своим роликом я оскорбила чьи-то чувства. Поверьте, здесь не было злого умысла, — цитирует Мякину РИА «Новости».

Депутат Иркутской области также высказала предположение о том, что «сильная реакция» на ее действия связана с ее «слишком рано озвученным» решением сменить место работы.

Ранее Мякину исключили из партии «Единая Россия», после того как по сети разошелся видеоролик с хэштегом #горижоп. Судя по всему, под этим словом депутат подразумевает «суперсушку» мышц ног, которую она, по ее собственным словам, намерена продолжать, несмотря на увольнение

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: скандалы
Организации: Единая Россия
Следующая новость Захарова считает извинения Анкары за сбитый российский Су-24 признанием вины

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО