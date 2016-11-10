Исполнявшая приседания на фоне гробов иркутский депутат извинилась перед страной
Анастасия Мякина извинилась перед россиянами за скандальное видео, на котором она запечатлена приседающей на фоне венков и гробов в бюро ритуальных услуг.
- Уважаемый Владимир Владимирович. Мои коллеги, соратники, россияне. Я приношу вам глубочайшие извинения, если своим роликом я оскорбила чьи-то чувства. Поверьте, здесь не было злого умысла, — цитирует Мякину РИА «Новости».
Депутат Иркутской области также высказала предположение о том, что «сильная реакция» на ее действия связана с ее «слишком рано озвученным» решением сменить место работы.
Ранее Мякину исключили из партии «Единая Россия», после того как по сети разошелся видеоролик с хэштегом #горижоп. Судя по всему, под этим словом депутат подразумевает «суперсушку» мышц ног, которую она, по ее собственным словам, намерена продолжать, несмотря на увольнение
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии