Исполнительному директору Роскосмоса предъявлены обвинения в мошенничестве

В Басманном суде Москвы решается вопрос об избрании меры пресечения исполнительному директору Роскосмоса по контролю качества и надежности Владимиру Евдокимову по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Следственный комитет РФ настаивает на заключении подозреваемого под стражу, - сообщает корреспондент РИА «Новости» с места события.

Евдокимову инкриминируется мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения в составе организованной группы. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Как пояснил следователь, речь идет о мошенничестве с имуществом РСК «МиГ» на сумму не менее 200 миллионов рублей. Евдокимов своей вины не признает.

Ранее по этому делу арестовали Алексея Озерова, бывшего генерального директора компании «МиГ-Рост» («дочки» РСК МиГ), и Егора Носкова, заместителя генерального директора ПАО «Туполев».