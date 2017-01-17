Исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула признал вину

Исполнитель теракта в ночном клубе Стамбула Абдулкадир Машарипов полностью признал свою вину, сообщил губернатор Стамбула Кадир Топбаш.

По его словам, 33-летний Машарипов оставил отпечатки пальцев на месте преступления. Он также напомнил, что нападение было совершено от имени террористической группировки «Исламское государство». (запрещена в России).

Вместе с Машариповым правоохранители задержали четверых граждан Ирака. После задержания Машарипова стамбульская полиция провела рейды по 152 адресам, всего задержаны 50 человек, в том числе выходцы из Египта, Киргизии, Сомали и Сенегала.

В ночь на 1 января Машарипов совершил нападение на ночной клуб в стамбульском районе Ортакей, жертвами которого стали 39 человек, в том числе 16 иностранцев. Среди жертв теракта граждане России, Ливана, Ливии и Израиля, а также подданные Саудовской Аравии, Марокко и Иордании. Об этом сообщает «Интерфакс».