Исполнитель теракта в метро Петербурга был на заметке у спецслужб Турции

Акбаржон Джалилов, который, по версии следствия, привел в действие взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга, находился под наблюдением турецких спецслужб.

Его подозревали в связях с террористами, однако местным силовикам не удалось найти соответствующих доказательств. В связи с этим в отношении Джалилова не предпринималось никаких действия, сообщает Reuters со ссылкой на турецкого чиновника, имя которого не называется.

Ранее сообщалось, что Джалилов был депортирован из Турции за нарушение визового режима.