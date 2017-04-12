Исполнитель теракта в метро Петербурга был на заметке у спецслужб Турции
Акбаржон Джалилов, который, по версии следствия, привел в действие взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга, находился под наблюдением турецких спецслужб.
Его подозревали в связях с террористами, однако местным силовикам не удалось найти соответствующих доказательств. В связи с этим в отношении Джалилова не предпринималось никаких действия, сообщает Reuters со ссылкой на турецкого чиновника, имя которого не называется.
Ранее сообщалось, что Джалилов был депортирован из Турции за нарушение визового режима.
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