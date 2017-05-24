Исполнитель теракта в Манчестере три недели пробыл в Ливии

Смертник Салман Адеби, взорвавший себя в фойе «Манчестер-арены», где проходил концерт известной поп-певицы, около трех недель пробыл в Ливии.

Как уточняется в материале, в Ливии террористические группировки «Исламское государство» и «Аль-Каида» (запрещены в РФ) объединились для борьбы с правительственными силами.

Кроме того, стало известно, что 22-летний Абеди родился и вырос в Манчестере.

Жертвами взрыва стали 22 человека, еще 59 человек получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. В основном, это дети и подростки. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ), сообщает «Национальная служба новостей».