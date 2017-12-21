В исполкоме РФС опровергли отставку Виталия Мутко

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин не в курсе о возможном выдвижении на пост президента Российского футбольного союза (РФС).

Кроме того, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев опроверг информацию о том, что президент РФС Виталий Мутко на следующей неделе уйдет в отставку.

Он попросил дождаться заседания исполкома РФС, назначенного на 26 декабря.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Алексей Сорокин сменит Виталия Мутко на посту президента РФС до конца 2017 года, сообщает «Р-Спорт».