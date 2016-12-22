Исполком IBU утвердил отказ России от проведения этапа Кубка мира в Тюмени

На экстренном заседании исполкома Международного союза биатлонистов удовлетворена просьба Союза биатлонистов России об отказе от проведения этапа Кубка мира и юниорского первенства мира.

Это решение было принято не только на основании заявления СБР, но и по рекомендации рабочей группы IBU, изучавшей информацию о допинговых нарушениях в России, обнародованную во второй части доклада главы независимой комиссии ВАДА Ричарда Макларена, - сообщает RT.

Ранее сообщалось, что восьмой этап Кубка мира по биатлону должен был пройти в Острове Псковской области с 21 по 28 февраля 2017 года.

Незадолго до заседания исполкома IBU чешские и британские биатлонисты объявили о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени.

Кроме того, Международный союз биатлонистов отстранил от соревнований двух российских спортсменов (имена не названы), принимавших участие в Олимпиаде-2014 в Сочи. В отношении остальных 29 биатлонистов из «черного списка» будет проведено дополнительное расследование. Отмечается, что все они не имели отношения к Играм-2014.

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