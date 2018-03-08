Испанцы устроили забастовку в защиту прав женщин

В Испании проходит 24-часовая общенациональная забастовка, участники которой натаивают на том, что равноправие женщин и мужчин должно быть реальным.

В частности, они отмечают, что оплата труда женщин примерно на четверть меньше, чем мужчин, при этом в 75% случаев работодатели предпочитают подписывать с женщинами лишь временные контракты.

Акция протеста затронула практически все сферы. В ней участвуют представители СМИ, учебных заведений, работники общественного транспорта и других отраслей, передает РИА «Новости».

В то же время ни одна из пяти женщин в испанском правительстве к забастовке не присоединилась. Они отметили, что работают ради равноправия круглый год, а не только 8 марта. Премьер-министр страны Мариано Рахой, в свою очередь, заверил, что кабмин будет добиваться того, чтобы равенство прав женщин и мужчин было действительно реальным.