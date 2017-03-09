Испанский школьник раздарил друзьям более 10 тысяч евро

В испанской провинции Барселона 10-летний мальчик раздал свои одноклассникам более 10 тысяч евро, которые оказались сбережениями его дедушки.

Разгуливающие по школе дети с банкнотами по 100 евро привлекли внимание учителей. Педагоги быстро выяснили, что произошло и через интернет обратились к родителям внезапно разбогатевших учеников с просьбой вернуть деньги.

«Если вашему сыну или дочери достались эти деньги, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь со школьной администрацией. Необходимо вернуть более 10 тысяч евро. Мы просим проявить максимум понимания и солидарности. Это не шутка», - цитирует Dаily Mail сообщение школьной администрации Призыв был повторен местным радио.

Большую часть средств удалось вернуть родителям не в меру щедрого школьника. Однако некоторые дети все же успели потратить подаренные деньги.