Испанский школьник раздарил друзьям более 10 тысяч евро
В испанской провинции Барселона 10-летний мальчик раздал свои одноклассникам более 10 тысяч евро, которые оказались сбережениями его дедушки.
Разгуливающие по школе дети с банкнотами по 100 евро привлекли внимание учителей. Педагоги быстро выяснили, что произошло и через интернет обратились к родителям внезапно разбогатевших учеников с просьбой вернуть деньги.
«Если вашему сыну или дочери достались эти деньги, пожалуйста, незамедлительно свяжитесь со школьной администрацией. Необходимо вернуть более 10 тысяч евро. Мы просим проявить максимум понимания и солидарности. Это не шутка», - цитирует Dаily Mail сообщение школьной администрации Призыв был повторен местным радио.
Большую часть средств удалось вернуть родителям не в меру щедрого школьника. Однако некоторые дети все же успели потратить подаренные деньги.
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