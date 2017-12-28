Испанских медведей лишили предков

Испанские ученые опровергли теорию о том, что предками бурых медведей, которые обитали на Пиренейском полуострове, были переселившиеся на юг в результате последнего оледенения медведи из Северной Европы.

Ранее было распространено мнение, что Южная Европа стала пристанищем для многих животных во время последнего оледенения. Ученые проанализировали распространение бурых медведей по Пиренейскому полуострову и заявили, что данная теория ошибочна, передает интернет-издание «Индикатор».

В период плейстоцена, который начался более 2,5 млн лет назад, там обитали три вида бурых медведей, однако в настоящее время в Испании проживает лишь одна группа животных, две другие вымерли. Ученые считают, что эта группа появилась после оледенения и могла переселиться из Франции.

Исследователи планируют проанализировать ДНК у медведей из других регионов Западной Европы, чтобы выяснить, насколько там были распространены разные виды бурых медведей.