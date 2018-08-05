Испанская полиция задержала воров в законе из «русской мафии»
В испанском городе Марбелья задержаны три криминальных авторитета из «русской мафии». Они собрались для обсуждения убийства члена конкурирующего клана.
Им предъявлено обвинение в подготовке убийства, подделке документов и участии в преступной группировке, передает РБК.
Во время наблюдения за преступниками полиция выявила большое количество квартир и гостиничных номеров, в них проведены обыски. Имена задержанных не раскрываются.
В конце 2015 года испанские власти выдвинули обвинения 26 членам Тамбовской ОПГ, которые занимались отмыванием денег на территории страны.
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