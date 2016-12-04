Испанская Малага оказалась затопленной из-за дождей

В Испании провинция Малага оказалась затопленной из-за сильных ливней. В провинции зафиксировано уже более 200 различных аварий и происшествий.

В некоторых городах спасатели эвакуируют местных жителей с крыш домов, сообщает РИА "Новости". Вода затопила железнодорожные пути города Малага, водой разрушена часть стены аэропорта.

По предварительным данным, в результате наводнения погибла 26-летняя жительница муниципалитета Эстепона в Малаге. Девушка утонула, причины происшествия устанавливаются. В регионе введен план действий в чрезвычайных ситуациях.