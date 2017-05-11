Испания выбилась в лидеры по развитию туротрасли

Эксперты признали Испанию страной, имеющую саму развитую в мире туристическую отрасль.

Рейтинг составлялся на основе таких показателей, как транспортная доступность, туристическая инфраструктура, открытость страны, дружелюбие местного населения и других.

В тройку лидеров рейтинга вошли Франция и Германия. Россию эксперты поставили на 43 место, сообщает НСН.