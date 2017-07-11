Испания вводит штрафы за нудизм и морской туалет

Власти испанского курорта Сан-Педро-дель-Пинатар на юго-востоке страны намерены ввести штрафы за появление на публике в обнаженном виде.

Подобное наказание грозит людям, справляющим нужду в неположенных местах, в частности тем, кто мочится в море.

Местные власти настолько раздосадованы поведением туристов, что пошли еще дальше - под запрет также попадут игры с мячом на пляжах и приготовление шашлыка в этих зонах отдыха, езда на мотоциклах, громкая музыка, серфинг и использование лодок ближе, чем в 200 метрах от берега.

За нарушение данных правил будут штрафовать на сумму от 750 до 3 тысяч евро.

Для тех, кто помочится в море, заставят заплатить 800 евро.

Ограничения должны вступить в силу 18 июля, сообщает Lenta.ru.