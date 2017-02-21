Испания потребовала у Вены выдачи Фирташа

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ задержан в Вене по запросу прокуратуры Испании.

Это произошло практически сразу после окончания судебного процесса по поводу экстрадиции Фирташа в США – коллегия судей Высшего земельного суда Вены удовлетворила апелляцию австрийской прокуратуры на решение суда первой инстанции, отказавшего в этом, передает «Интерфакс».

Теперь в том, что касается запроса США, последнее слово за министром юстиции Австрии.

Испания также требует высылки Фирташа, причем ее запрос на экстрадицию не имеет ничего общего с американским. Согласно данным СМИ, в течение 96 часов суд должен решить вопрос о продлении ареста бизнесмена.