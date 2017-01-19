В Испании по запросу ФБР задержан гражданин России

В Испании по запросу ФБР США и Интерпола задержан российский программист Станислав Лисов.

Инцидент произошел в аэропорту Барселоны 13 января, рассказала RT супруга задержанного Дарья Лисова. Она пояснила, что никаких обвинений ее муже предъявлено не было и в чем именно его подозревают до сих пор не ясно.

В настоящее время Лисов пребывает в тюрьме Brians в каталонском Мартореле. По ловам его супруги, условия содержания под стражей «оставляют желать лучшего».

В посольстве России в Испании факт задержания россиянина подтверждают. Дипломаты установили контакты с местными правоохранительными органами для защиты интересов Лисова и оказания ему консультационной помощи. Кроме того, посольство сделало запрос в компетентные органы о причинах его задержания.

В Интерполе и ФБР на запросы RT не ответили, Госдепартамент США от комментариев отказался.