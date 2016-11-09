В Испании задержали вербовщиков детей в ряды ДАИШ
Испанская полиция задержала в автономном городе Сеута группу лиц, занимавшихся вербовкой молодежи и детей в ряды террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ).
В числе задержанных трое мужчин и одна женщина. Согласно информации МВД Испании, они являлись членами террористической ячейки, которая производила вербовку и радикализацию молодежи, передает ТАСС.
«Эта операция означает нейтрализацию конкретной угрозы как для национальной безопасности, так и для других европейских стран», - цитирует агентство сообщение ведомства.
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