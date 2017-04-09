В Испании задержали причастного к кибератакам россиянина

В Испании задержали россиянина Петра Левашова, который подозревается в причастности к кибератакам.

Об этом телеканалу RT сообщила его супруга Мария: «В Барселоне задержали моего мужа Петра Левашова по запросу властей США о его экстрадиции в связи с киберпреступлениями». Она рассказала, что ночью в арендованные семьей апартаменты ворвалась полиция. Правоохранительные органы Испании отняли у Левашова электронные устройства.

Говоря о причинах задержания, жена Левашова пояснила, что ее мужу «показали какую-то бумажку на испанском без печати и его фото в плохом качестве. Что-то говорили про то, что вирус, который якобы создал мой муж, связан с победой Трампа на выборах».

Известно, что суд Барселоны провел заседание с мадридским судом с помощью средств видеосвязи. По итогам заседания было вынесено решение о заключении Левашова под стражу. Теперь он находится в испанской тюрьме. Жена 36-летнего петербуржца добавила, что в понедельник к ее мужу должен приехать консул.

В январе в Барселоне задержали российского программиста Станислава Лисова, который также обвиняется в кибератаках во время выборов президента США. Лисову грозит до 30 лет тюрьмы.