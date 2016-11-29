В Испании задержали около 50 членов «грузинской мафии»
Правоохранительные органы Испании задержали около пятидесяти человек в рамках операции, проводившейся для нейтрализации «грузинской мафии».
Члены криминальной группировки подозреваются в более чем 100 квартирных кражах, совершенных на территории Испании, - сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Razon.
По данным издания, выдан ордер на арест главаря группировки, который предположительно скрывается в Италии.
Испанская полиция в настоящее время проводит 25 обысков в Мадриде и Барселоне, где проживают подозреваемые в кражах выходцы из Грузии.
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