В Испании задержали около 50 членов «грузинской мафии»

Правоохранительные органы Испании задержали около пятидесяти человек в рамках операции, проводившейся для нейтрализации «грузинской мафии».

Члены криминальной группировки подозреваются в более чем 100 квартирных кражах, совершенных на территории Испании, - сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Razon.

По данным издания, выдан ордер на арест главаря группировки, который предположительно скрывается в Италии.

Испанская полиция в настоящее время проводит 25 обысков в Мадриде и Барселоне, где проживают подозреваемые в кражах выходцы из Грузии.