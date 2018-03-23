В Испании выдан ордер на арест сбежавших за рубеж политиков
Верховный суд Испании выдал ордер на арест пятерых политических деятелей, покинувших страну в связи с каталонским скандалом.
Речь идет о бывшем главе женералитета Карлесе Пучдемоне и четверых его соратниках, которые в настоящее время находятся в Бельгии и Шотландии.
Кроме того, суд постановил арестовать еще пятерых человек, также имеющих отношение к каталонскому референдуму о независимости, опасаясь их побега за рубеж. В их число попал и кандидат на пост главы правительства Каталонии Жорди Туруль, сообщает издание El País.
Решение суда послужило поводом для акций протеста в Каталонии, которые сопровождаются стычками с полицией.
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