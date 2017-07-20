В Испании убита гражданка России
В Испании убили 32-летнюю гражданку России, сообщили местные правоохранительные органы.
Как уточняется в материале, обгоревшее тело 32-летней россиянки было найдено в одной из квартир в Валенсии. Причиной смерти стали многочисленные удары по голове.
По подозрению в убийстве россиянки задержан мужчина. Правоохранительные органы предполагают, что он также является виновником возгорания, сообщает «РИА Новости».
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